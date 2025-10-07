Школьники из Серпухова победили на слёте юных туристов

07 октября 2025, 09:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Областной турслёт школьников «Походы первых — больше, чем путешествие» состоялся в округе Шаховская. В число победителей вошли представители Серпухова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участниками слёта стали более 150 ребят из разных районов Подмосковья. Они соревновались в спортивном ориентировании, показывали свои навыки в оказании первой помощи и установке палаток, выполняли краеведческие задания и готовили на костре.





«Победу в своих возрастных группах одержали команды «Серпуховские павлины» и «Движение» из Серпухова», — отмечается в сообщении.