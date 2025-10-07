Школьники из Серпухова победили на слёте юных туристов
Областной турслёт школьников «Походы первых — больше, чем путешествие» состоялся в округе Шаховская. В число победителей вошли представители Серпухова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участниками слёта стали более 150 ребят из разных районов Подмосковья. Они соревновались в спортивном ориентировании, показывали свои навыки в оказании первой помощи и установке палаток, выполняли краеведческие задания и готовили на костре.
«Победу в своих возрастных группах одержали команды «Серпуховские павлины» и «Движение» из Серпухова», — отмечается в сообщении.Ещё одним победителем стал отряд «Друзья» из Дубны.
Почётные гости, среди которых была и председатель подмосковного Движения Первых Анастасия Бочарова, отметили важность слёта туристов для воспитания подрастающего поколения.