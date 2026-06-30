Работники Военной прокуратуры лично приняли членов семей военнослужащих
Заместитель военного прокурора армии в составе военной прокуратуры Объединённой группировки войск Святослав Федоров вместе с секретарём Северодонецкого отделения партии «Единая Россия» Яной Сылкиной провели личный прием граждан на базе администрации городского округа Северодонецк.
Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Московской области.
Поступившие от заявителей обращения касались соблюдения прав военнослужащих, предоставления им и членам их семей льгот и социальных гарантий. Всем обратившимся дали необходимые разъяснения. По сообщениям, которые требуют прокурорского вмешательства, организованы надзорные мероприятия. Их ход контролируют в военной прокуратуре гарнизона.
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