Военные прокуроры провели приём бойцов в госпитале в Солнечногорске
Личный приём бойцов, проходящих лечение во втором филиале 1586 военного клинического госпиталя в Солнечногорске, провели первый заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения Сергей Триполев и военный прокурор 98 военной прокуратуры гарнизона Константин Кольцов. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
Вопросы касались получения социальных гарантий, льгот, федеральных и региональных выплат.
«Всем обратившимся дали необходимые объяснения», — говорится в сообщении.По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, начаты проверки.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует 77 мер поддержки для участников специальной военной операции и членов из семей. Они включают различные льготы и выплаты, право на бесплатное социальное и медицинское обслуживание, а также помощь в трудоустройстве. Навигатор по мерам поддержки размещён на региональном портале госуслуг.