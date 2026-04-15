Работодатели Раменского присоединились к Всероссийской ярмарке трудоустройства
В спорткомплексе «Борисоглебский» состоялась Всероссийская ежегодная ярмарка трудоустройства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Целью мероприятия было знакомство студентов с потенциальными работодателями.
«Ситуация непростая: с одной стороны – большое количество выпускников наших колледжей, с другой – практически на всех предприятиях нехватка кадров. Надеюсь, что после этой ярмарки наши предприятия вздохнут с облегчением, и ярмарка не пройдёт даром», – отметил председатель Совета депутатов муниципалитета Юрий Ермаков.
На мероприятии провели такие интерактивные мастер-классы, как знакомство со служебными собаками, испытание себя в роли пожарного, снятие отпечатков пальцев. Они сделали встречу увлекательнее.
«Работодатели презентуют себя максимально интересно, чтобы ребята увидели работу компаний. Кто-то демонстрирует свою технику, кто-то – продукцию. Отрадно, что приехали компании, готовые брать на работу ребят с особенностями здоровья», – сказала руководитель отдела трудоустройства Раменского дорожно-строительного техникума Наталья Платицына.Для тех, кто не смог посетить ярмарку, с 15 по 17 апреля будет доступен дистанционный формат. Учащиеся техникумов и колледжей смогут увидеть прямую трансляцию, на которой будут работодатели со всего Подмосковья.