Работу наплавного моста в Коломне приостановят из-за подъёма воды в Москве-реке

12 марта 2026, 13:52

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна

Наплавной Митяевский мост через Москву-реку в Коломне прекратит работать в третьей декаде марта из-за ожидаемого паводка. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ограничения могут коснуться также работы трёх других наплавных мостов округа — Озёрского, Голутвинского и Бобреневского.





«Наблюдения за уровнем воды в реках сейчас ведётся круглосуточно. Электронные уровнемеры установлены на Москве-реке у Митяевского моста, на реке Коломенке в посёлке Малое Уварово, а также на Оке в районе Щуровского моста и в Озёрах», — рассказала руководительница управления экологии Коломны Мария Красюкова.