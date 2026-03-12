Работу наплавного моста в Коломне приостановят из-за подъёма воды в Москве-реке
Наплавной Митяевский мост через Москву-реку в Коломне прекратит работать в третьей декаде марта из-за ожидаемого паводка. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ограничения могут коснуться также работы трёх других наплавных мостов округа — Озёрского, Голутвинского и Бобреневского.
«Наблюдения за уровнем воды в реках сейчас ведётся круглосуточно. Электронные уровнемеры установлены на Москве-реке у Митяевского моста, на реке Коломенке в посёлке Малое Уварово, а также на Оке в районе Щуровского моста и в Озёрах», — рассказала руководительница управления экологии Коломны Мария Красюкова.Она добавила, что сегодня, 12 марта, уровень воды в реках пока безопасный.
На время перекрытия наплавных мостов транспорт и пешеходов будут направлять на объездные маршруты.