В Подмосковье с начала года заготовили около 14 тонн донорской крови
Более 13,7 тонны донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Доноров принимают в Московском областном центре крови и его филиалах в Наро-Фоминске, Орехов-Зуеве, Щёлкове, Воскресенске и Подольске, а также в отделениях переливания крови в больницах и на выездных акциях.
«Донорская кровь необходима пациентам с травмами и ожогами, пострадавшим в ДТП, онкобольным, новорождённым с патологиями и недоношенным младенцам», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Донором может стать любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Подробная информация об этом размещена на сайте donormo.ru.