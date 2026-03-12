В Подмосковье с начала года заготовили около 14 тонн донорской крови

12 марта 2026, 12:43

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 13,7 тонны донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Доноров принимают в Московском областном центре крови и его филиалах в Наро-Фоминске, Орехов-Зуеве, Щёлкове, Воскресенске и Подольске, а также в отделениях переливания крови в больницах и на выездных акциях.





«Донорская кровь необходима пациентам с травмами и ожогами, пострадавшим в ДТП, онкобольным, новорождённым с патологиями и недоношенным младенцам», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.