В Подмосковье перевели в онлайн-режим регистрацию бизнеса в ОЭЗ
Услугу по регистрации малого и среднего бизнеса в особых экономических зонах подключили (ОЭЗ) на госпортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
О преимуществах этой опции рассказала глава министерства Надежда Куртяник.
«Теперь предприниматели могут получить статус резидента и оформить всю необходимую документацию в онлайн-режиме, без личного обращения в ведомства. Это позволит сэкономить около 30% рабочего времени как самим заявителям, так и сотрудникам, которые занимаются обработкой заявок», — сказала Надежда Куртяник.Новой услугой могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории ОЭЗ. Им нужно пройти авторизацию, заполнить соответствующую онлайн-форму и приложить необходимые документы. Результат придёт в личный кабинет заявителя. Срок выполнения услуги — 15 рабочих дней.