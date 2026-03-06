В Мытищах состоялся показ нового кукольного спектакля-комедии для взрослых
Предпремьерный показ комедийного кукольного спектакля для взрослых «Тетка Чарлея» состоялся в мытищинском театре кукол «Огниво» им. С. Железкина в среду, 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Идея поставить эту пьесу давно витала в театре, а воплотить её взялся режиссёр-постановщик Пётр Васильев.
«Эту постановку мы выбрали, чтобы дать зрителям возможность отдохнуть и немного повеселиться. Сейчас это важно», — заявил художественный руководитель театра, заслуженный артист России Алексей Гущук.А Пётр Васильев добавил, что в основе постановки лежит простая мысль, что каждый — сам кузнец своего счастья, а также что одна ложь порождает другую и делает ситуацию всё запутаннее.