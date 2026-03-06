В Мытищах состоялся показ нового кукольного спектакля-комедии для взрослых

06 марта 2026, 11:12

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Предпремьерный показ комедийного кукольного спектакля для взрослых «Тетка Чарлея» состоялся в мытищинском театре кукол «Огниво» им. С. Железкина в среду, 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Идея поставить эту пьесу давно витала в театре, а воплотить её взялся режиссёр-постановщик Пётр Васильев.





«Эту постановку мы выбрали, чтобы дать зрителям возможность отдохнуть и немного повеселиться. Сейчас это важно», — заявил художественный руководитель театра, заслуженный артист России Алексей Гущук.