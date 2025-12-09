Работу в этом году при поддержке региона нашли свыше 12 000 жителей Подмосковья

09 декабря 2025, 21:49

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

С начала года более 12 000 жителей Подмосковья нашли новую работу при помощи Кадрового центра Московской области. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства социального развития региона.





Там отметили, что карьерные перемены становятся всё доступнее. Жители могут подать заявление на помощь в поиске новой работы или записаться на программу переобучения, не выходя из дома.

«В 2025 году более 12 000 человек уже нашли работу при содействии Кадрового центра. Мы видим тренд на изменение сферы деятельности: менеджеры становятся экспертами по контролю качества, почтальоны – социальными работниками, а руководители – предпринимателями», – рассказал глава министерства Андрей Кирюхин.

«Мы уделяем большое внимание развитию профессиональных навыков жителей. Обучение и повышение квалификации помогают людям адаптироваться к современным реалиям рынка труда и быстрее находить работу», – добавил министр.