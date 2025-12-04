В Подмосковье ввели новую меру поддержки для многодетных семей

04 декабря 2025, 11:41

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Новую меру поддержки для многодетных утвердили в Московской области: теперь студенты из таких семей получат право на ежегодную компенсацию части стоимости очного обучения в колледже. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.





Новая мера начнёт действовать с 1 января 2026 года. Она коснётся семей, в которых воспитываются не менее четырёх детей. Компенсации будут предоставлять на получение специальностей из списка, утверждённого правительством Подмосковья.





«Мы планируем охватить новой мерой поддержки более тысячи студентов. Семьи смогут получить 50% от стоимости обучения без ограничения по сумме компенсации», — сказал глава Минсоцразвития Московской области Андрей Кирюхин.