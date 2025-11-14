Работу выставки «Вечный капитал Анны Мараевой» в Серпухове решили продлить
В Серпуховском историко-художественном музее продлили выставку «Вечный капитал Анны Мараевой» до 12 апреля будущего года. С момента открытия экспозиции 2 января её осмотрели около 28 000 человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Анна Васильевна Мараева – серпуховская купчиха первой гильдии, владелица текстильных фабрик, благотворительница, собирательница старинных книг, рукописей и икон, обладательница собрания живописи, графики, скульптуры и предметов декоративно-прикладного искусства. Её коллекции и легли в основу музея.
«В экспозиции представлено около 200 экспонатов – фото, документы, иконы, живопись, графика, скульптура, мебель, фарфор, одежда, книги и многое другое. Почти все они редко экспонируются. Посетители выставки смогут познакомиться с личностью, жизнью и судьбой Мараевой. Кроме того, гости музея узнают о культурной среде русского общества конца XIX – начала XX веков», – рассказали в ведомстве.Первоначально предполагалось, что выставка «Вечный капитал Анны Мараевой» будет открыта до 11 января 2026 года.