Школьники Серебряных Прудов смастерили подарки для Деда Мороза
Творческий мастер-класс провели для учеников Совхозной средней общеобразовательной школы округа Серебряные Пруды в преддверии дня рождения Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоялось в доме культуры «Успенский».
«В подарок главному новогоднему волшебнику ребята мастерили снеговиков из цветного картона и лент. Работа увлекла всех. Кто-то вырезал ленточки для ярких шарфиков, а кто-то с рисовал снеговикам забавные лица, вкладывая в каждую поделку частичку своего тепла», — говорится в сообщении.Теперь игрушками, сделанными ребятами, украсят новогоднюю ёлку.
