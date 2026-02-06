Раменчанин Денис Рябушкин стал призёром масштабного марафона в Дубае

06 февраля 2026, 18:44

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о. / Денис Рябушкин

Житель Раменского Денис Рябушкин успешно выступил на 25-м Международном марафоне Dubai Marathon. В соревнованиях в Дубае участвовали более 250 российских спортсменов, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Денис вышел на старт любительского забега на 10 километров и финишировал первым среди россиян с результатом 35 минут 41 секунда. Это позволило ему занять восьмое место в общем зачёте и третье – в своей возрастной категории.



«Специально к забегу не готовился, поскольку напряжённый соревновательный декабрь обострил мышечную травму. В январе поддерживал форму без острых скоростных работ», – рассказал Рябушкин.

«Тренировался, когда учился в институте, потом взрослая жизнь – и бег уже от случая к случаю. Возобновил систематические тренировки, когда стал приближаться к 35 годам. Именно с этого рубежа проводятся соревнования среди любителей в возрастных категориях», – добавил спортсмен.