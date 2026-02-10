Раменчанка Анастасия Гранова стала суперфиналисткой российского конкурса красоты
Анастасия Гранова из Раменского стала суперфиналисткой фестиваля туризма и красоты «Жемчужина России 2026». Конкурс проходил в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
На испытания собрались участницы из разных регионов России. Каждая привезла флаг родного города.
«Мы очень быстро превратились в настоящую команду, в сестёр. Поддерживали друг друга перед выходами, вместе восхищались красотами на экскурсиях, делали тысячи совместных фото в Доме ремёсел. Я обрела здесь знакомых из разных уголков России, и это бесценно», – поделилась Анастасия.Участниц оценивали обычные граждане и жюри.
«Конкурс для меня оказался не просто серией испытаний, а настоящей школой жизни и красоты в самом широком смысле. Каждый день был наполнен до предела – от поэтических вечеров и защиты проектов до экскурсий по святым для Карелии местам. Это был марафон, который проверял не только внешние данные, но в первую очередь внутренний стержень, артистизм, умение держаться на публике и быстро адаптироваться», – рассказала раменчанка.Помимо конкурсных испытаний, девушки познакомились с красотой зимней Карелии. За неделю Анастасия успела покататься по льду Онежского озера, побывать в гостях у карельского Деда Мороза Талвиукко, посетить гору Сампо, заповедник с водопадом Кивач, познакомиться с народным творчеством и поучаствовать в благотворительном вечере поэзии.