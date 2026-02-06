В Раменском провели интерактивный урок мужества проекта «Русские Маяки»

06 февраля 2026, 19:11

Фото: Раменский медиацентр

Для учеников Гжельской школы провели Урок мужества в рамках социально значимого проекта «Русские Маяки». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Почётными гостями мероприятия стали ветераны спецоперации, представители администрации и Совета депутатов, Фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа, местного отделения «Боевого братства» и других ветеранских организаций, участники местного отделения Союза женщин России.



На уроке представили видеоинтервью с участниками проекта, который реализует Комитет семей воинов Отечества Московской области при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья для демобилизованных и участников СВО.

«Ребятам было интересно – когда смотрели видео с Касымом, в зале стояла звенящая тишина». Школьники размышляли, почему проект назван именно «Русские Маяки». Дети отвечали, что маяк освещает кораблю путь домой, и участники СВО – это «русские маяки», новая страница в истории России. Как сказал автор поэмы «Русские Маяки» Влад Маленко, «сейчас настало время своих», – отметила организатор мероприятия Анастасия Солодкова.



«Получилось очень трогательно и познавательно. Когда показывали интервью моего мужа, я испытывала гордость за него, за то, что он сегодня на передовой, что говорит правильные вещи», – отметила супруга участника СВО с позывным Касым Екатерина Суркова.