Раменчанка Ирина Шевченко рассказала, зачем во второй раз поехала на марафон в ЮАР

09 июля 2026, 22:40

оригинал Фото: Раменский медиацентр

Раменская легкоатлетка Ирина Шевченко приняла участие в ультрамарафоне The Comrades Marathon 2026, который в 99-й раз прошел в ЮАР. В интервью Раменскому радио она рассказала, зачем участвовала в соревнованиях уже во второй раз.





К забегу присоединились более 22 000 бегунов со всего мира. Ирина финишировала второй среди россиянок и 14-й – среди всех участниц.

«Главное – эмоции, они бесценны. Когда ты стоишь на старте в 20-тысячной толпе… До сих пор мурашки! По традиции они сначала поют гимн, а потом – народную песню «Шошолоза», что переводится как «Иди вперёд». Это невероятно, когда все поют, а ты подхватываешь, откуда-то знаешь слова. В такие моменты ты не думаешь о высоком стартовом взносе и длинной дороге. А в процессе преодоления дистанции понимаешь, что человеческие возможности безграничны», – поделилась Ирина.