В Раменском округе снесли аварийный многоквартирный дом
Двухэтажный многоквартирный каркасно-засыпной дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в деревне Чекменево Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Дом общей площадью около 375 квадратных метров построили 62 года назад.
«Осмотр показал высокую степен износа конструкций, поэтому 18 зарегистрированных там жильцов расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время снос завершён, а участок, который занимал дом, очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация муниципалитета.
Всего в Раменском округе выявили более 630 аварийных зданий, недостроев и самостроев. Сейчас 419 проблемных объектов уже снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.