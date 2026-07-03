Строительство комплекса по пошиву одежды в Раменском завершат в 2027 году

03 июля 2026, 18:41

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Предприятие по пошиву женской одежды строят в Раменском округе. В настоящее время его готовность составляет 45%. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируют в марте 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В состав комплекса общей площадью свыше 22 300 квадратных метров войдут производственные помещения и склады.





«На предприятии планируют запустить полный цикл создания одежды — от разработки коллекций и создания лекал до шитья и упаковки готовых товаров», — говорится в сообщении.