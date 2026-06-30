В Раменском устроили праздник в честь лучших выпускников

30 июня 2026, 13:25

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Чествование лучших выпускников Раменского округа состоялось в местном ДК им. Воровского. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Школу с золотой медалью закончили в этом году 113 одиннадцатиклассников, а с серебряной — 105 ребят. Кроме того, ЕГЭ на 100 баллов сдали 29 человек, а трое выпускников набрали максимальные баллы сразу по нескольким предметам.





«От имени администрации округа и всех его жителей сердечно поздравляю выпускников с этим блестящим достижением! Вы преодолели волнение экзаменов, вложили много сил и труда и добились впечатляющих результатов», — сказал глава округа Эдуард Малышев.