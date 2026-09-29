Раменчанка показала лучший результат по бегу на 100 километров на чемпионате России
Легкоатлетка из Раменского Ирина Шевченко заняла выиграла чемпионат России по бегу на 100 километров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Соревнования прошли в Нижнем Новгороде. Шевченко преодолела дистанцию за 7 часов 23 минуты 15 секунд, показав лучший результат среди женщин.
«Ну что ж, авантюра удалась. Ещё во время поездки в ЮАР закралась мысль пробежать 100 километров на чемпионате России, но я не отнеслась к ней серьёзно. Участие в таких соревнованиях несёт определённые организационные сложности, порой непреодолимые для обычных любителей. Мне повезло, и всё в итоге получилось», – призналась спортсменка.
В этом году Ирина также пробежала 86 километров на старейшем ультрамарафоне The Comrades Marathon, который в 99-й раз прошёл в Южно-Африканской Республике. В нем участвовали более 22 000 бегунов со всего мира, и Швевченко стала второй среди россиянок.
В ноябре она планирует пробежать полумарафон в Самарканде.