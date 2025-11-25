Раменская команда по чирлидингу привезла три медали с турнира в Люберцах

25 ноября 2025, 18:37

Фото: СК «Борисоглебский»

Спортсменки клуба «МунЛайт» завоевали три медали на турнире по чир-спорту в Люберцах. В их активе – две золотые и серебряная награды, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.