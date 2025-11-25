Раменская команда по чирлидингу привезла три медали с турнира в Люберцах
Спортсменки клуба «МунЛайт» завоевали три медали на турнире по чир-спорту в Люберцах. В их активе – две золотые и серебряная награды, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
В соревнованиях РФСО «Спартак» приняли участие около 1000 спортсменов из 18 городов шести регионов России – Москвы, Московской, Владимирской, Тверской и Ярославской областей, а также Санкт-Петербурга.
Девочки из команды «МунЛайт» тренируются на базе спорткомплекса «Борисоглебский» под руководством Ульяны Когыриной и Полины Титаевой.
