Раменская команда по чирлидингу привезла три медали с турнира в Люберцах

Фото: СК «Борисоглебский»

Спортсменки клуба «МунЛайт» завоевали три медали на турнире по чир-спорту в Люберцах. В их активе – две золотые и серебряная награды, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.



В соревнованиях РФСО «Спартак» приняли участие около 1000 спортсменов из 18 городов шести регионов России – Москвы, Московской, Владимирской, Тверской и Ярославской областей, а также Санкт-Петербурга.

Фото: СК «Борисоглебский»

Девочки из команды «МунЛайт» тренируются на базе спорткомплекса «Борисоглебский» под руководством Ульяны Когыриной и Полины Титаевой.
Лора Луганская

