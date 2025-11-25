Раменский поэтический клуб «Подснежник» отметил 10-летие

25 ноября 2025, 18:05

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Поэтическому клубу «Подснежник», который работает при Раменской городской библиотеке №4, исполнилось 10 лет. Юбилей объединил поэтов, читателей библиотеки и приглашённых гостей, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.





Клуб всё это время ведёт Наталья Николаевна Приданова – творческий, тактичный и доброжелательный человек. Благодаря её энергии и таланту «Подснежник» не только существует, но и привлекает новых участников. К 10-летию клуб выпустил третий сборник стихов, который презентовали на празднике.



Каждый участник читал свои стихи, а некоторые исполнили песни под гитару. Вспомнили Валентину Николаевну Тулупову, талантливую раменскую поэтессу, которая несколько лет активно участвовала в клубе. Её дочь Татьяна поздравила поэтов и прочитала стихи матери, которые скоро планирует издать в память о ней.



«Юбилей клуба — это повод не только праздновать, но и вдохновляться друг другом», — отметил председатель литературного объединения «Раменские зори» Владимир Николаевич Шапцев.