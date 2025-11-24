Раменский округ присоединился к акции «Доброе дело – нашим защитникам»
В Подмосковье стартует новая волна акции «Доброе дело – нашим защитникам». Она проходит в рамках масштабного гуманитарного проекта «Доброе дело».
В акции примет участие и Раменский муниципальный округ, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Помощь предназначена для военнослужащих, находящихся в зоне СВО и их семьям, а также для жителей приграничных территорий. В Раменском округе пункты сбора работают до 17 декабря по трём адресам.
Туда можно принести продукты длительного хранения; медикаменты; средства личной гигиены; тёплую одежду и предметы первой необходимости.
Собранные вещи передадут в ресурсный центр в Одинцовском городском округе. Откуда они напрямую отправятся к адресатам.
