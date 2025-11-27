В подмосковном Раменском для школьников провели день здоровья

27 ноября 2025, 17:09

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Юровской школе-интернате Раменского округа провели тематический день «В здоровом теле – здоровый дух!». Для школьников подготовили целую программу мероприятий, направленных на укрепление физического и психологического здоровья, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.