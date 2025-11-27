В подмосковном Раменском для школьников провели день здоровья
В Юровской школе-интернате Раменского округа провели тематический день «В здоровом теле – здоровый дух!». Для школьников подготовили целую программу мероприятий, направленных на укрепление физического и психологического здоровья, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.
День начали с весёлого мотиватора «Утро начинается…» в актовом зале. Педагог-организатор Елена Конькова зарядила ребят бодростью и хорошим настроением на весь учебный день. Затем для учеников прозвучала музыкальная открытка — песня «Гимн физкультуре», которая напомнила о важности движения и спорта.
В фойе первого этажа оформили книжную выставку «Как добиться физического здоровья?». Школьники знакомились с литературой о пользе спорта, режиме дня и здоровых привычках. Через школьную радиогазету психолог дал рекомендации о правилах здорового образа жизни. Ученикам напомнили, как важно сохранять баланс между физическим и эмоциональным состоянием.
Для родителей подготовили памятки «Физическое здоровье – основа психологического благополучия». В них объяснили, как поддерживать режим дня, физическую активность и эмоциональный комфорт детей.
В течение дня школьников знакомили с высказываниями известных людей о пользе спорта и активного образа жизни. Ребята обсуждали реальные жизненные ситуации, делились мнениями и предлагали свои способы укрепления здоровья.Тематический день был действительно насыщенным и полезным.
