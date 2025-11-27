Жителей Раменского округа предупредили о возможной вспышке гриппа в декабре

27 ноября 2025, 16:25

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

В декабре в столичном регионе возможна вспышка заболеваемости гриппом. Эту угрозу и способы противодействия ей обсудили в Раменском на заседании эпидемиологической комиссии с участием округа Эдуарда Малышева. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





При ухудшении эпидемиологической обстановки рекомендуется избегать скопления людей, регулярно мыть руки, пользоваться антисептиками и оставаться дома при первых признаках недомогания. Однако самый эффективный способ защиты от болезни — вакцинация.

«Вакцинация против гриппа проводится бесплатно в рамках государственной программы. Для получения прививки не нужна прописка или регистрация. Достаточно иметь с собой российский паспорт», — сказала, заведующая эпидемиологическим отделом Раменской больницы Надежда Кобылянская.