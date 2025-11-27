В Раменском состоялся форум по противодействию экстремизму в молодёжной среде
VIII региональный форум по профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде «Терроризму — НЕТ!» провели в Раменском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоялось 26 ноября в стенах Гжельского государственного университета (ГГУ).
«Участие в форуме приняли ректор ГГУ Денис Сомов, полковник МВД России, участник боевых действий, руководитель военно-спортивного клуба «Олимп» и военно-патриотического клуба «Звезда» имени Героя России генерал-полковника Анатолия Романова, сотрудник Раменского молодежного центра Александр Колтунов, полицейские, а также преподаватели и студенты вуза», — говорится в сообщении.Форум подготовили и провели в рамках программы сотрудничества образовательных учреждений Раменского округа.