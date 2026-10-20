Раменская студентка победила в конкурсе видеороликов «Лучший фильм о родном крае»
Студентка Гжельского государственного университета Василина Петрова выиграла Всероссийский конкурс «Лучший фильм о родном крае». Об этом рассказали в Раменском медиацентре.
История Василины началась около года назад, когда она стала участницей проекта «Раменское глазами детей». 11 детей писали о героях, связанных с муниципалитетом. Проект длился год. Участники выбирали героев, изучали их биографии и писали статьи, а затем снимали собственные видеоролики, используя информацию, собранную в музеях, архивах и на предприятиях.
«Я учусь в Гжельском государственном университете и своим героем выбрала Матвея Сидоровича Кузнецова – «фарфорового короля», выходца из Гжели. Я рассказала о человеке, который оставил заметный след в истории нашего края. Проект помог мне лучше узнать его историю, испытать гордость, почувствовать связь поколений», – поделилась Василина.
В мае состоялся кинофестиваль, на котором участники представили свои работы. По итогам конкурса работа Петровой стала лучшей в номинации «Лучший фильм о родном крае».
Недавно в Раменском состоялась презентация 15-го тома Книги славы и достижений Раменского муниципального округа, в которую вошли её статья и QR-код на видеоролик.