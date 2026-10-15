В турнире по фиджитал-спорту в Раменском приняли участие 200 человек

15 октября 2026, 17:22

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Кубок главы Раменского округа по фиджитал-спорту состоялся в четверг, 15 октября. В нём приняли участие около 200 человек — студентов колледжей и школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Площадкой турнира был спорткомплекс «Борисоглебский», а почётным гостем мероприятия стал глава округа Эдуард Малышев.





«Соревнования проходили в двух дисциплинах. Участники мерялись силами в «тактическом двоеборье», в рамках которого спортсмены сначала сражаются в виртуальном пространстве — VR-шутере, а потом оффлайн на арене лазертага, а также в «ритм-симуляторе»: это цифровое спортивное шоу, которое сочетает с танцевальные ритмы, координацию и пластику», — говорится в сообщении.