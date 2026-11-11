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В Видном из уха мужчины достали неизвестно как попавшего туда живого таракана

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской клинической больницы извлекли из уха пациента живого таракана. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.



К медикам обратился мужчина с жалобами на регулярный шум и ощущение шевеления в левом ухе после пробуждения. Результаты отоскопии показали, что в наружном слуховом проходе у пациента находится насекомое.

«С помощью микрохирургических ушных щипцов его удалили. Оказалось, что это живой таракан. При каких обстоятельствах он забрался мужчине в ухо, неизвестно. Извлечение прошло без осложнений, барабанная перепонка и слуховой проход повреждены не были», – рассказал оториноларинголог Магомед Гасанов.
Сразу после вмешательства пациента отпустили домой.

Подмосковные врачи предостерегли от самостоятельных попыток извлечь из уха инородные тела: неосторожными движениями можно протолкнуть их ещё глубже в слуховой проход. К тому же есть риск повредить барабанную перепонку и даже лишиться слуха. При подобных ЧП следует сразу обратиться за медицинской помощью.
Лора Луганская

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