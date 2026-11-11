В Видном из уха мужчины достали неизвестно как попавшего туда живого таракана

11 ноября 2026, 13:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской клинической больницы извлекли из уха пациента живого таракана. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





К медикам обратился мужчина с жалобами на регулярный шум и ощущение шевеления в левом ухе после пробуждения. Результаты отоскопии показали, что в наружном слуховом проходе у пациента находится насекомое.

«С помощью микрохирургических ушных щипцов его удалили. Оказалось, что это живой таракан. При каких обстоятельствах он забрался мужчине в ухо, неизвестно. Извлечение прошло без осложнений, барабанная перепонка и слуховой проход повреждены не были», – рассказал оториноларинголог Магомед Гасанов.