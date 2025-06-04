В Подмосковье прооперировали женщину с редчайшим расположением новообразования

04 июня 2025, 17:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского прооперировали пациентку с редким расположением новообразования матки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В МОНИИАГ для хирургического лечения была направлена 51-летняя женщина. При обследовании по месту жительства у неё выявили кистозное доброкачественное образование, расположенное по задней стенке матки. Оно деформировало и смещало женские органы, вызывая неприятные симптомы.



Из-за нетипичного расположения новообразования, которое прощупывалось через ягодицы, пациентка не могла нормально сидеть и испытывала сильные боли.

«Несмотря на значительный опыт наших коллег, этот случай являлся уникальным и особо сложным. За мою более чем 30-летню практику хирурга это лишь второй такой случай. Операция лилась около часа и прошла успешно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой», – рассказал руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.