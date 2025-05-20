В подмосковном Детском центре из трахеи девочки достали ореховую скорлупу

Фото: t.me/roshal_kids
В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля из трахеи ребёнка извлекли скорлупу от фисташки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась мама девочки возрастом полтора года, которая несколько дней назад подавилась орехом. У малышки появились хрипы, одышка и свистящее дыхание. Врачи провели диагностику, и девочку госпитализировали для экстренной операции.
Как подчеркнула специалист, если инородное тело не извлечь вовремя, возможны серьёзные осложнения – воспалительный процесс, удушье и даже гибель пациента.
Благодаря слаженной работе команды врачей операция прошла успешно. Девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
Читайте также:
17 человек обратились за медпомощью после употребления шаурмы в Егорьевске
Доля партнёрских родов в Московской области превысила 40%
В Детском центре Рошаля младенцу удалили огромную кисту лёгкого
«Мы обнаружили, что дыхательный просвет почти полностью перекрыт инородным телом, которое уже успело обрасти грануляционной тканью. Было решено провести ригидную бронхоскопию. Сперва мы установили тубус бронхоскопа в трахею и специальными щипцами подтянули скорлупу в область подголосового пространства. Затем полностью извлекли её под контролем ригидного ларингоскопа», – рассказала врач-эндоскопист Дарья Степаненко.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как подчеркнула специалист, если инородное тело не извлечь вовремя, возможны серьёзные осложнения – воспалительный процесс, удушье и даже гибель пациента.
Благодаря слаженной работе команды врачей операция прошла успешно. Девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
Читайте также:
17 человек обратились за медпомощью после употребления шаурмы в Егорьевске
Доля партнёрских родов в Московской области превысила 40%
В Детском центре Рошаля младенцу удалили огромную кисту лёгкого
Лора Луганская