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В подмосковном Детском центре из трахеи девочки достали ореховую скорлупу

Фото: t.me/roshal_kids

Фото: t.me/roshal_kids

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В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля из трахеи ребёнка извлекли скорлупу от фисташки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась мама девочки возрастом полтора года, которая несколько дней назад подавилась орехом. У малышки появились хрипы, одышка и свистящее дыхание. Врачи провели диагностику, и девочку госпитализировали для экстренной операции.
«Мы обнаружили, что дыхательный просвет почти полностью перекрыт инородным телом, которое уже успело обрасти грануляционной тканью. Было решено провести ригидную бронхоскопию. Сперва мы установили тубус бронхоскопа в трахею и специальными щипцами подтянули скорлупу в область подголосового пространства. Затем полностью извлекли её под контролем ригидного ларингоскопа», – рассказала врач-эндоскопист Дарья Степаненко.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как подчеркнула специалист, если инородное тело не извлечь вовремя, возможны серьёзные осложнения – воспалительный процесс, удушье и даже гибель пациента.

Благодаря слаженной работе команды врачей операция прошла успешно. Девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

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В Московской области стартует новый сезон проекта «Кинопарк»
20 мая 2025, 17:01

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Подмосковье стартовал новый сезон бесплатных уличных кинопоказов в рамках проекта «Кинопарк». В мае показы проходят в 17 городских округах на 21 открытой площадке, запланировано 49 сеансов, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В репертуаре — как популярные отечественные фильмы, так и новинки кинопроката, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Зрители смогут увидеть более 15 художественных и анимационных лент на патриотическую, историческую и семейную тематику, среди которых «А зори здесь тихие», «Нюрнберг», «Женя, Женечка и Катюша», «Офицеры», «Танки», «Домовёнок Кузя», «Каждый мечтает о собаке», «10 жизней», «Возвращение попугая Кеши» и другие картины, отмеченные высоким интересом публики.

Подробности доступны на официальном сайте проекта.

Организаторы напоминают, что в связи с погодными условиями возможны изменения, и рекомендуют уточнять информацию на сайтах конкретных площадок.

Вход на все мероприятия свободный. Возрастные ограничения фильмов: 0 , 6 , 12 . Показы будут проходить до сентября включительно.

Проект «Кинопарк» действует с 2016 года и реализуется ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» при поддержке Министерства культуры и туризма региона. Его цель — популяризация отечественного кино, сохранение исторической памяти и развитие доступной культурной среды в регионе.

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В Жуковском проводят выставку картин «Раменская палитра»
20 мая 2025, 16:51

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.

В театре «Стрела» в Жуковском проходит художественная выставка «Раменская палитра». Она посвящена 100-летию города Раменское, которое будут отмечать в будущем году, а также 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«Художники рассказали о своих работах, атмосфере пленэров и моментах написания картин. Во время открытия выставки прошла презентация книги стихов поэта Виктора Щепеткова «Стихи о России». В ходе знакомства с работами среди посетителей выставки провели голосование на приз зрительских симпатий», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.

Работы-победители напечатают на обложках будущих изданий журнала «Грани успеха». Самое большое количество голосов набрала работа Ольги Карелиной.

Посетить выставку можно до 22 мая.

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В Подольске начали выпускать материалы для производства печатных плат
20 мая 2025, 15:44

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Подольск заработало производство материалов для изготовления печатных плат. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Предприятие на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в формате light industrial запустила Компания «ВИНТЕХ», – резидент индустриального парка «Сынково». Общая площадью предприятия составляет 1,6 тыс. кв. м.
«В запуск производства инвестировано 100 млн рублей. На первом этапе компания намерена производить 20 тонн готовой продукции в месяц, а после выхода на полную мощность увеличить этот объём до 40 тонн. Продукция предприятия будет применяться при изготовлении печатных плат как для товаров народного потребления, так и в авиастроении, железнодорожной промышленности, телекоммуникации и других сферах», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как подчеркнула зампред, это позволит укрепить позиции российского рынка электронной промышленности и снизить зависимость от импортных поставок. Компания рассчитывает в этом году увеличить штат работников на 30%.

Сейчас «ВИНТЕХ» производит в Подмосковье фольгированные материалы, занимается новыми разработками на базе современной лаборатории. Например, компания разработала базовые материалы под собственной торговой маркой.

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В Котельниках проверили работу предприятий общепита
20 мая 2025, 15:34

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Котельниках провели рейд по контролю за деятельностью предприятий общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Выявлены грубые нарушения санитарных норм в кафе «Самарканд» и «Чайник». Это нарушение товарного соседства, санитарно-эпидемиологических правил и требований реализации пищевой продукции. По итогам рейда составлены акты обследования территорий. Материалы направлены в Роспотребнадзор, прокуратуру, Следственный комитет, Главное управление МЧС России по Московской области и ФНС», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Во время рейда также замечены нарушения миграционного законодательства. Составлено три административных протокола. 10 человек доставлены в отдел полиции для проверки.

Как сказали в администрации, с начала года в округе проверено 92 объекта торговли и общественного питания. Контроль за соблюдением санитарных и правовых норм продолжается постоянно.

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#мигранты
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17 человек обратились за медпомощью после употребления шаурмы в Егорьевске
20 мая 2025, 14:30

Фото: iStock / VILevi

В Егорьевске 17 человек обратились за помощью после обеда в одном из заведений общепита. Сейчас в стационаре остаются шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
«За медицинской помощью обратилось 17 человек, в том числе семь детей. На данный момент в стационаре находятся шесть человек. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», – сказал собеседник агентства.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«По предварительным данным, пострадавшие употребляли продукцию в заведении быстрого питания, расположенном на проспекте Ленина. Со слов пострадавших, все они ели шаурму. Обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет», – говорится в сообщении.
В ходе проверки Егорьевская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего.

Как рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СКР Ольга Врадий, на месте происшествия провели осмотр, изъяты образцы проданного товара. Торговый павильон опечатан и закрыт.

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