Раменские хирурги спасли пациента с разрывом гигантской опухоли в почке

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Раменской больницы спасли жизнь мужчины с разрывом опухоли в почке. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 43-летний пациент в критическом состоянии Он жаловался на сильную боль в пояснице. При обследовании у него обнаружили забрюшинную гематому объёмом более 1,5 литров и кровоизлияние в огромную опухоль почки. Хирурги провели экстренную операцию.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и находится в стационаре под наблюдением врачей. Вторая почка у него, по данным КТ, здоровая, поэтому в ближайшее время он сможет вернуться к привычному образу жизни
В Минздраве региона напомнили, что многие заболевания протекают бессимптомно, поэтому не стоит пренебрегать регулярными обследованиями.
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«Диаметр образования составлял 18 см, что превышает размер самого органа почти в два раза. Состояние угрожало жизни пациента, поэтому было решено удалить левую почку вместе с новообразованием. Во время операции мы также устранили гематому и остановили кровотечение», – сказал заведующий урологическим отделением Раменской больницы.Благодаря слаженным действиям за два часа мультидисциплинарная команда успешно провела сложную операцию. Для мужчины диагноз стал неожиданным – о существовании опухоли он не подозревал.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и находится в стационаре под наблюдением врачей. Вторая почка у него, по данным КТ, здоровая, поэтому в ближайшее время он сможет вернуться к привычному образу жизни
В Минздраве региона напомнили, что многие заболевания протекают бессимптомно, поэтому не стоит пренебрегать регулярными обследованиями.
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Лора Луганская