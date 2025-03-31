Собрали по частям: в Центре Рошаля восстановили челюсть ребёнка после ДТП

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Хирурги Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля собрали по частям челюсть мальчика, попавшего в серьёзное ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение челюстно-лицевой хирургии клиники поступил девятилетний ребёнок с тяжёлыми травмами и ранами лица. Как выяснилось, он получил их в результате аварии. Диагностика также выявила у него открытый оскольчатый перелом нижней челюсти, вколоченный вывих зуба и рвано-ушибленные раны лица. Было решено провести маленькому пациенту остеосинтез нижней челюсти.
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«Чтобы максимально сохранить эстетику лица, при восстановлении его челюсти мы применили доступ из уже полученной раны. Это позволило минимизировать повреждения тканей и избежать образования шрамов. После восстановления прикуса и тщательного сопоставления всех костных фрагментов челюсть надёжно зафиксировали титановыми пластинами», – сказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ДКЦ Игорь Овчинников.Операция прошла успешно. Сейчас пациент уже выписан. Через полгода ему удалят фиксирующие пластины.
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Лора Луганская