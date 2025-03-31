Собрали по частям: в Центре Рошаля восстановили челюсть ребёнка после ДТП

В апреле в Подмосковье пройдут 212 ярмарок в 41 городском и муниципальном округе. Здесь жители смогут приобрести постные продукты, товары для сада и огорода, продукцию отечественных фермеров, пасхальные украшения, текстиль и многое другое, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.