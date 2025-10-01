Раменские хирурги удалили из кишечника пациента 10 полипов величиной с малину

01 октября 2025, 14:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы удалили из кишечника мужчины 10 крупных полипов. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





31-летнего пациента срочно доставили в стационар с кишечной непроходимостью. Он жаловался на острую боль в животе и сильную рвоту.



Как выяснилось, несколько лет назад врачи диагностировали у пациента синдром Пейтца-Егерса. Эта редкая наследственная патология, которая характеризуется появлением множественных полипов в желудке, тонкой и толстой кишках. Образование полипов привело к инвагинации кишечника, когда один участок кишки внедряется в просвет другого, нарушая нормальное продвижение пищи.

«В ходе операции мы расправили инвагинацию, а затем выполнили рассечение стенки тонкого кишечника для извлечения полипов. Кроме того, врачи удалили часть кишечника, после чего восстановили непрерывность кишечного тракта. Пациенту удалили около 10 полипов размером от 2 мм до 5 см», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Михаил Кошелев.