19 ноября 2026, 15:39

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Семь дипломов лауреатов V Всероссийского фестиваля-конкурса «Карусель Земля» «Град мастеров» завоевали артисты из Раменского округа на организованном в рамках фестиваля марафоне вокального искусства «Хоровод мелодий». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Марафон завершился 15 ноября в Павловском Посаде. Раменский округ представляли певцы из коллективов «Вокальная студия» и «Аллегро».





«Лауреатами первой степени за сольные выступления стали Мария Гусева, Евгения Бырька и Роман Сямин, а также квартет «4 сезона», в который вошли Виктория Найдёнышева, Милена Найдёнышева, Евгения Бырька и Роман Сямин», — говорится в сообщении.