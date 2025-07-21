Раменские коммунальщики ликвидируют подтопления в усиленном режиме
Фото: Раменский медиацентр
Обрушившийся на Раменское тропический ливень затопил дворы, дороги и переходы. Городские службы ликвидируют подтопления в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Большое количество воды устранено у школы №19 на улице Космонавтов и возле торгового рынка в Холодово. Особое внимание уделяют прочистке ливневой канализации, так как забитые каналы препятствуют быстрому оттоку воды.
«На бульваре Степнова коммунальщики расчистили ливнёвку от мусора. На улице Гурьева возле дома №12/2 для устранения подтопления придомовой территории применяют метод разгона воды. В работах задействованы как сотрудники, так спецтехника», – рассказали в администрации.Синоптики прогнозируют, что сильный ливень завершится к концу дня. Однако кратковременные осадки сохранятся до конца рабочей недели. Поэтому городские службы продолжат работать в заданном темпе.