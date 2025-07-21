Раменские коммунальщики ликвидируют подтопления в усиленном режиме

21 июля 2025, 18:21

Фото: Раменский медиацентр

Обрушившийся на Раменское тропический ливень затопил дворы, дороги и переходы. Городские службы ликвидируют подтопления в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Большое количество воды устранено у школы №19 на улице Космонавтов и возле торгового рынка в Холодово. Особое внимание уделяют прочистке ливневой канализации, так как забитые каналы препятствуют быстрому оттоку воды.

«На бульваре Степнова коммунальщики расчистили ливнёвку от мусора. На улице Гурьева возле дома №12/2 для устранения подтопления придомовой территории применяют метод разгона воды. В работах задействованы как сотрудники, так спецтехника», – рассказали в администрации.