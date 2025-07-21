В Раменском районе демонтируют незаконные торговые объекты
Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский
В Раменском округе продолжается работа по упорядочению нестационарной торговли по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В деревне Холодово демонтирован очередной незаконный павильон — киоск по продаже проездных билетов работал без разрешительных документов, поэтому администрация муниципалитета приняла решение о ликвидации объекта.
Как сообщили в администрации, объект вывезен на специализированную площадку и будет храниться там месяц. Если владелец не заберёт его в установленный срок, киоск отправят на утилизацию.
По данным инженера подрядной организации, в 2025 году планируется снести порядка 20 подобных объектов в округе.
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