В Раменском районе демонтируют незаконные торговые объекты

21 июля 2025, 17:42

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Раменском округе продолжается работа по упорядочению нестационарной торговли по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, сообщает пресс-служба администрации городского округа.