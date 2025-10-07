В Раменском Центре материнства и детства отметили Всероссийский день беременных

07 октября 2025, 17:48

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

7 октября в Раменском отметили Всероссийский день беременных. С прошлого года этот праздник проходит дважды — весной и осенью, чтобы уделить особое внимание будущим мамам и поддержать их в ожидании ребёнка, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Поздравить участниц пришли заведующий родильным домом Борис Марченко, и.о. заведующей женской консультацией Бону Джаборова, руководитель Школы матерей Ольга Орехова и начальник отдела ЗАГС №5 Наталия Козлова. Женщинам вручили цветы и пожелали лёгких родов.



В рамках лекции Школы матерей специалисты рассказали о здоровье во время беременности, психологической подготовке к родам и оформлении первых документов для новорождённого. Будущие мамы смогли задать вопросы врачам и пообщаться друг с другом.



«Сегодня помимо лекций от специалистов, мы подготовили приятный сюрприз для будущих мам. Участницы мероприятия получили заряд положительных эмоций, а самое главное, что они смогли познакомиться с другими будущими мамами и отдохнуть от повседневной рутины», — отметила Ольга Орехова.