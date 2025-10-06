Юровская школа-интернат в Раменском округе отметила юбилей

06 октября 2025, 18:55

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском отметили 65-летний юбилей Юровской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья им. Зои Зарубиной. Поздравить коллектив образовательного учреждения приехало много гостей, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Ученики и педагоги подготовились к торжеству. Атмосферу праздника создавали выставки детских рисунков и специально оформленная фотозона.



В ходе торжественной части присутствующие познакомились с историей школы-интерната, начавшейся в 1960 году. Гостям рассказали о руководителях учебного заведения и об успехах его воспитанников. Одним из таких замечательных людей была советский переводчик, педагог, общественный деятель, сотрудник советских органов госбезопасности, одна из основательниц международного движения «Педагоги за мир» Зоя Васильевна Зарубина.





Фото: Раменский медиацентр

Вплоть до своей кончины в 2009 году она помогала воспитанникам – детям-инвалидам. Зарубина перезапустила работу школьного музея боевой славы, пополняла библиотеку, финансировала выезды футбольной команды «Юровец» на соревнования. На базе школы функционирует музей памяти Зарубиной, а учебное заведение носит её имя. На празднике присутствовали дочь и племянница этого легендарного человека.

«История Юровской школы-интерната замечательная, добрая и хорошая. Её своим трудом пишут все сотрудники этого образовательного учреждения. Считаю, что это государственный труд – помогать воспитывать достойных граждан нашей страны», – сказал зампредседателя окружного Совета депутатов Владимир Дёмин.