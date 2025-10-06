Юровская школа-интернат в Раменском округе отметила юбилей
В Раменском отметили 65-летний юбилей Юровской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья им. Зои Зарубиной. Поздравить коллектив образовательного учреждения приехало много гостей, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Ученики и педагоги подготовились к торжеству. Атмосферу праздника создавали выставки детских рисунков и специально оформленная фотозона.
В ходе торжественной части присутствующие познакомились с историей школы-интерната, начавшейся в 1960 году. Гостям рассказали о руководителях учебного заведения и об успехах его воспитанников. Одним из таких замечательных людей была советский переводчик, педагог, общественный деятель, сотрудник советских органов госбезопасности, одна из основательниц международного движения «Педагоги за мир» Зоя Васильевна Зарубина.
Вплоть до своей кончины в 2009 году она помогала воспитанникам – детям-инвалидам. Зарубина перезапустила работу школьного музея боевой славы, пополняла библиотеку, финансировала выезды футбольной команды «Юровец» на соревнования. На базе школы функционирует музей памяти Зарубиной, а учебное заведение носит её имя. На празднике присутствовали дочь и племянница этого легендарного человека.
«История Юровской школы-интерната замечательная, добрая и хорошая. Её своим трудом пишут все сотрудники этого образовательного учреждения. Считаю, что это государственный труд – помогать воспитывать достойных граждан нашей страны», – сказал зампредседателя окружного Совета депутатов Владимир Дёмин.Он вручил директору школы-интерната Валентине Сорокиной подарок от администрации – денежный сертификат на оборудование новой спортивной площадки.