Раменские леса очищают от упавших деревьев
В Раменском муниципальном округе идут работы по очистке леса от упавших деревьев. Цель работ – улучшение санитарного состояния лесов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сотрудники Виноградовского филиала Мособллеса продолжают уборку неликвидной древесины и рубку аварийных деревьев. Работы ведутся на Пласкининском и Бронницком участках лесничеств. Упавшие деревья и ветки распилены и сложены для дальнейшего перегнивания. Санитарно-оздоровительные мероприятия проводят для пожарной безопасности и защиты лесов от болезней и вредителей», – рассказали в администрации.Там добавили, что на территории Гжельского участкового лесничества для безопасности жителей срубили семь аварийных деревьев в деревнях Коняшино и Минино. Заявки на их ликвидацию поступили от жителей этих населённых пунктов.
Все места работ оборудованы щитами с необходимой информацией и контактными телефонами.