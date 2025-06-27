Раменские офтальмологи вернули зрение пациенту со сложной патологией

27 июня 2025, 18:08

Видео: Раменский медиацентр

Врачи офтальмологического отделения Раменской больницы восстановили зрение пациенту с распространённой отслойкой сетчатки. Операция потребовала высокой квалификации врачей и современного оборудования, рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





56-летний местный житель обратился к медикам с жалобами на резкое ухудшение зрения в правом глазу. При обследовании у него диагностировали распространенную отслойку сетчатки с клапанным разрывом. Ситуация осложнялась тем, что в разрыв сетчатки попадала внутриглазная жидкость, отслаивая её от сосудистой оболочки», – говорится в сообщении.

Фото: Раменский медиацентр





«Врачи решили восстановить сетчатку методом пневморетинопексии. Такая технология считается одной из самых малотравматичных, хотя требует высокого технического оснащения и специальной подготовки хирурга-офтальмолога. Подобные операции выполняются нечасто, но местные врачи обладают необходимой квалификацией», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением больницы Павел Швец.