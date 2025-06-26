День молодёжи в Раменском отметят танцами, выставкой оружия и концертом

26 июня 2025, 16:00

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Насыщенную программу мероприятий подготовили в Раменском округе ко Дню молодёжи. Празднование состоится в субботу, 28 июня, главной площадкой станет Раменский городской парк. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.