День молодёжи в Раменском отметят танцами, выставкой оружия и концертом
Насыщенную программу мероприятий подготовили в Раменском округе ко Дню молодёжи. Празднование состоится в субботу, 28 июня, главной площадкой станет Раменский городской парк. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Праздник начнётся в 11:00 со спортивных мастер-классов и соревнований для любителей футбола, волейбола, баскетбола и настольного тенниса. В 12:00 на площадке у восточной трибуны стартует патриотическая программа, в которую входит обучение плетению маскировочных сетей, сбор гуманитарной помощи, военно-патриотическая игра и выставка вооружения.
Официальная часть мероприятия начнётся в 15:00 площади Лира. После торжественного открытия в амфитеатре выступят актёры молодёжного театра «Первопроходцы», состоится танцевальный батл и программа для любителей аниме. А на главной сцене в 15:40 начнется концерт с участием кавер-групп и дискотекой.
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