В Раменском 5 июля пройдет Единый день диспансеризации
Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский
На начальном этапе обследования можно определить общее состояние здоровья человека, выявить факторы риска, а также заподозрить наличие скрытых заболеваний. 5 июля в подразделениях Раменской больницы пройдет Единый день диспансеризации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Первый этап диспансеризации (скрининговое обследование) направлен на раннее выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний и факторов, способствующих их развитию. При необходимости гражданина направляют на второй этап — для уточняющей диагностики и консультаций узких специалистов.
Перечень процедур и врачебных осмотров зависит от пола и возраста пациента.Для людей в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года, для тех, кто старше 39 лет — ежегодно.
Обследование проходит в поликлинике по месту жительства. Прийти рекомендуется утром в рабочие часы медучреждения.
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