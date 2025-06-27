В Раменском 5 июля пройдет Единый день диспансеризации

27 июня 2025, 16:33

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

На начальном этапе обследования можно определить общее состояние здоровья человека, выявить факторы риска, а также заподозрить наличие скрытых заболеваний. 5 июля в подразделениях Раменской больницы пройдет Единый день диспансеризации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.