В Раменском открыли выставку копий шедевров кисти подмосковных художников
В Туристско-информационном центре «Раменское» торжественно открыли выставку «Вольные копии самых дорогих картин мира». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«Посетителям предлагают познакомиться с копиями всемирно известных шедевров живописи, созданными подмосковными художниками. Выставка стала частью программы «Развитие творчества в Московской области» по поддержке российских художников и популяризации искусства», – рассказали в администрации.Выставка продлится до 20 июля. Её можно посетить со вторника по субботу с 10 до 18 часов. Экспозиция открыта по адресу: Раменское, ул. Михалевича, д. №3.