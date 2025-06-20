Юный спортсмен из Раменского стал чемпионом России по муай-тай

Глава Раменского округа Эдуард Малышев вручил благодарственное письмо 11-летнему Ярославу Блинкову за выдающиеся успехи в спорте. Спортсмен стал двукратным чемпионом Подмосковья и победителем первенства России 2025 года по тайскому боксу, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Блинков занимается муай-тай с 2021 года в спортивном клубе «Дружина» под руководством тренера Никиты Глухова. Мальчик показал высокий уровень подготовки на Всероссийском первенстве, которое прошло в Ямало-Ненецком автономном округе, в городе Ноябрьск.
Чемпион учится в Софьинской школе Раменского округа. Глава муниципалитета также отметил заслуги тренера и вручил благодарственные письма обоим — за вклад в развитие спорта и достойное представление региона на федеральном уровне.