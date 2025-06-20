Юный спортсмен из Раменского стал чемпионом России по муай-тай

20 июня 2025, 14:29

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Глава Раменского округа Эдуард Малышев вручил благодарственное письмо 11-летнему Ярославу Блинкову за выдающиеся успехи в спорте. Спортсмен стал двукратным чемпионом Подмосковья и победителем первенства России 2025 года по тайскому боксу, сообщает пресс-служба администрации городского округа.