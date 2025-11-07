В Раменском округе ветеранам СВО помогают адаптироваться к мирной жизни

07 ноября 2025, 19:05

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменском муниципальном округе продолжают поддерживать военнослужащих, вернувшихся с фронта. 5 ноября в Центре поддержки участников СВО и их семей состоялась встреча с ветеранами специальной военной операции, рассказали в местной Администрации.





Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского Александр Кулик провел консультацию с одним из фронтовиков по вопросам трудоустройства и получения мер соцподдержки в связи с инвалидностью.





«Ветераны боевых действий, возвращающиеся с фронта домой, нуждаются во внимании. Наша задача — помочь им адаптироваться к мирной жизни. Мы регулярно проводим консультации, общаемся с ветеранами, стараемся им помочь в самых разных аспектах: от медицинской и социальной поддержки до юридической помощи и решения бытовых вопросов. Мы всегда готовы выслушать и прийти на помощь тем, кто защищал нашу Родину», — подчеркнул Александр.