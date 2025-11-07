В Раменском округе ветеранам СВО помогают адаптироваться к мирной жизни
В Раменском муниципальном округе продолжают поддерживать военнослужащих, вернувшихся с фронта. 5 ноября в Центре поддержки участников СВО и их семей состоялась встреча с ветеранами специальной военной операции, рассказали в местной Администрации.
Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского Александр Кулик провел консультацию с одним из фронтовиков по вопросам трудоустройства и получения мер соцподдержки в связи с инвалидностью.
«Ветераны боевых действий, возвращающиеся с фронта домой, нуждаются во внимании. Наша задача — помочь им адаптироваться к мирной жизни. Мы регулярно проводим консультации, общаемся с ветеранами, стараемся им помочь в самых разных аспектах: от медицинской и социальной поддержки до юридической помощи и решения бытовых вопросов. Мы всегда готовы выслушать и прийти на помощь тем, кто защищал нашу Родину», — подчеркнул Александр.
В Раменском округе выстроена комплексная система помощи участникам СВО и их семьям. За каждой семьёй закреплён куратор, обеспечивающий индивидуальное сопровождение.
Всю необходимую поддержку оказывают по адресу: г. Раменское, ул. Михалевича, д. 2, ДК «Сатурн», кабинет 106. Здесь работает Центр поддержки участников СВО и их семей, а также местные отделения Комитета семей воинов Отечества и Госфонда «Защитники Отечества».
Ветераны также могут обратиться в Ассоциацию ветеранов СВО Раменского округа (каб. 112, ДК «Сатурн»).