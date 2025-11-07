Юнармейцы из Раменского успешно выступили на «Мытищинских играх»
Юнармейцы из школы №11 посёлка Дружба приняли участие в региональных военно-патриотических «Мытищинских играх-6». Соревнования прошли на базе Дома Юнармии в Мытищах, рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Игры приурочили ко Дню народного единства и столетию героя Великой Отечественной войны Бориса Феофанова.
Отряд «Неудержимые» по итогам всех испытаний занял шестое место в общем зачёте командных состязаний. Особенно отличились ребята в конкурсе юнкоров, где показали третий результат.
Соревнования включали этапы, позволявшие юнармейцам проявить способности в разных направлениях деятельности движения. Участники демонстрировали навыки командной работы, физическую подготовку и знания в области военно-патриотического воспитания.
Читайте также: