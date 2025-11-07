Юнармейцы из Раменского успешно выступили на «Мытищинских играх»

07 ноября 2025, 18:56

Фото: школа №11 посёлка Дружба

Юнармейцы из школы №11 посёлка Дружба приняли участие в региональных военно-патриотических «Мытищинских играх-6». Соревнования прошли на базе Дома Юнармии в Мытищах, рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.