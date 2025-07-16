Леса Раменского округа очищают от упавших деревьев
Работы по уборке неликвидной древесины проводятся на участках Бронницкого и Пласкининского лесничеств на территории Раменского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Участки расчищают от упавших деревьев, поражённых гнилью.
«Деревья и ветви распилены и сложены в кладницы для дальнейшего перегнивания», — говорится в сообщении.В Бронницком лесничестве работы провели на участке площадью 7,3 гектара, в Плаксининском — на участке 6,1 га. Кроме того, планируется убрать неликвидную древесину в квартале 18 Пласкининского улесничества на площади 16,8 га.
Сообщается также, что в ближайшее время планируется срубить семь аварийных деревьев на территории Гжельского лесничества. Ликвидацию опасных деревьев проведут по заявкам жителей.