Раменские журналисты получили награды международного конкурса «Верное слово»
Журналисты из Раменского удостоились наград международного конкурса «Верное слово». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Конкурс, который в 2016 году начинался как региональная инициатива, к 2026‑му стал событием с международной географией. В этом году на него поступило 132 заявки из 21 города Подмосковья, а также 35 территорий России и Приднестровья. Это говорит о том, как сегодня востребована журналистика, которая рассказывает о духовно‑нравственных ценностях, традициях и милосердии.
Конкурс «Верное слово», созданный по инициативе Союза журналистов Подмосковья под руководством Натальи Чернышовой, развивается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в тесном соработничестве с Московской митрополией.
Церемонию награждения в этом году открыл исполняющий обязанности ректора Николо-Угрешской духовной семинарии иеромонах Лука (Пронских).
«Символично, что финал, посвященный «Верному слову», собрал всех здесь, где на протяжении веков звучит самое важное слово – Божие. Николо-Угрешский монастырь, основанный более шести столетий назад, всегда был не только духовной твердыней, но и местом, где из слов рождалась культура», – подчеркнул иеромонах Лука.
Председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова обозначила главный вектор работы медиасообщества.
«Долг нашего профессионального сообщества состоит в том, чтобы сохранить в повестке наших медиа тему духовно‑нравственных ценностей, привить интерес к традициям, истории нашего Отечества, любовь к литературе, родному верному слову», – отметила Чернышова.В этом ключе трудятся авторы, работы которых отметили на конкурсе. Среди них – представители Раменского отделения Союза журналистов Подмосковья Ольга Неаполитанская и Михаил Кинеев.
Неаполитанская из Раменского медиацентра получила грамоту митрополита Крутицкого и Коломенского Павла. В своих материалах она периодически рассказывает о строящемся храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на Деметьевском кладбище.
Кинеев, автор канала «POSTПокатушки», сейчас живёт в Санкт‑Петербурге, но остаётся членом Раменского отделения Союза журналистов Подмосковья. Заявку на конкурс подавал от Раменского. Кинеев был награждён грамотой Фонда Архангела Михаила за фильм «Русская народная икона. От Рублёва к фолежнице».