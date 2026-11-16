Раменские журналисты получили награды международного конкурса «Верное слово»

16 ноября 2026, 17:47

Фото: Раменский медиацентр

Журналисты из Раменского удостоились наград международного конкурса «Верное слово». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Конкурс, который в 2016 году начинался как региональная инициатива, к 2026‑му стал событием с международной географией. В этом году на него поступило 132 заявки из 21 города Подмосковья, а также 35 территорий России и Приднестровья. Это говорит о том, как сегодня востребована журналистика, которая рассказывает о духовно‑нравственных ценностях, традициях и милосердии.



Конкурс «Верное слово», созданный по инициативе Союза журналистов Подмосковья под руководством Натальи Чернышовой, развивается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в тесном соработничестве с Московской митрополией.



Церемонию награждения в этом году открыл исполняющий обязанности ректора Николо-Угрешской духовной семинарии иеромонах Лука (Пронских).

«Символично, что финал, посвященный «Верному слову», собрал всех здесь, где на протяжении веков звучит самое важное слово – Божие. Николо-Угрешский монастырь, основанный более шести столетий назад, всегда был не только духовной твердыней, но и местом, где из слов рождалась культура», – подчеркнул иеромонах Лука.

Фото: Раменский медиацентр

«Долг нашего профессионального сообщества состоит в том, чтобы сохранить в повестке наших медиа тему духовно‑нравственных ценностей, привить интерес к традициям, истории нашего Отечества, любовь к литературе, родному верному слову», – отметила Чернышова.