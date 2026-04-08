Раменские волейболисты пробились в «Финал четырёх» Школьной лиги Подмосковья
На базе ФОКа спортивной школы «Раменское» состоялись решающие волейбольные матчи четвёртого дивизиона Единой школьной лиги. В них участвовали сильнейшие команды 14 городов региона, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Сборная юношей муниципалитета уверенно завоевала путёвку в «Финал четырёх».
«Школьная лига – новый формат соревнований, который даёт молодёжи шанс проявить себя в спорте. Ребята не просто борются за медали, а учатся работать в команде, находят друзей и проводят время с пользой. Каждый участник может достичь новых высот. Наставниками и амбассадорами лиги выступают олимпийские чемпионы, чемпионы России и мастера спорта», – рассказали в пресс-службе.
В пятницу, 10 апреля, ФОК вновь примет гостей. В двух залах пройдут матчи женских волейбольных школьных команд четвёртого дивизиона.